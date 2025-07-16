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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 تموز 2025

16
JULY
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 الأخبار: التشكيلات القضائية: إنقلاب وتصفية حسابات سياسية؟
آلية أميركية لا تنتظر موافقة لبنانية: هكذا على الجيش نزع السلاح جنوبًا
القرض الحسن: إشهار العداء لناس المقاومة
سوريا: المقتلة المستمرة

 

 

 

 

اللواء: جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقة
صياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع

 

 

 


البناء: فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو | نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة | المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراك
الأربعاء,2025/07/16 2:10 صباحًا

 

 

 


النهار: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة... 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع

 

 

 

 

الجمهورية: مناقشة الحكومة تستحضر التباينات
جلسة المساءلة "نكوزات" نيابية

 

 

 

 

l'orient le jour: À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues »

 

 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: سوريا: هجمات إسرائيل جاءت في «توقيت مشبوه» لزعزعة الاستقرار
استمرار الاشتباكات في أحياء بالسويداء بين قوات الأمن ومسلحين دروز

 

 

 


الأنباء الكويتية: ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: الجيش اللبناني أكثر قوة في أوقات الشدة

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