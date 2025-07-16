عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 تموز 2025

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الأخبار: التشكيلات القضائية: إنقلاب وتصفية حسابات سياسية؟

آلية أميركية لا تنتظر موافقة لبنانية: هكذا على الجيش نزع السلاح جنوبًا

القرض الحسن: إشهار العداء لناس المقاومة

سوريا: المقتلة المستمرة

اللواء: جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقة

صياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع



البناء: فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو | نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة | المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراك

الأربعاء,2025/07/16 2:10 صباحًا



النهار: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة... 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع

الجمهورية: مناقشة الحكومة تستحضر التباينات

جلسة المساءلة "نكوزات" نيابية

l'orient le jour: À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues »



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الشرق الأوسط السعودية: سوريا: هجمات إسرائيل جاءت في «توقيت مشبوه» لزعزعة الاستقرار

استمرار الاشتباكات في أحياء بالسويداء بين قوات الأمن ومسلحين دروز



الأنباء الكويتية: ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة

مصدر نيابي لـ «الأنباء»: الجيش اللبناني أكثر قوة في أوقات الشدة