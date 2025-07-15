سليم عون: "من الآخر.. ما عاد بدنا تقدّسوا أموال المودعين، شيّطنوها وردولنا إياها مشيطنة نحنا قبلانين"!

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قال النائب سليم عون إنّ "الحكومة من بعد ٥ اشهر على نيلها الثقة لم تضع اي خطة من اجل اعادة تكوين اموال المودعين."

وأضاف من جلسة مساءلة الحكومة: "لا تريد تحديد الفجوة وبالتالي لا تريد إيجاد حل لأموال المودعين وأتحدى الحكومة أن تلتزم بمهل واضحة لإرسال مشروع الفجوة المالية ولا نريد أقوالاً بل أفعالاً."

وأكمل: "التذاكي في اللغة لم يعد يمرر شيئاً ونحن أمام مسؤولية أمام آلاف المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يُستكمل: كفى انتظاراً واستهتاراً."

وأردف يقول إنّ ما منسمع إلّا كلام عن الحفاظ على أموال المودعين وإنّو أموال المودعين مقدّسة. كلام شعري فارغ. من الآخر، ما عاد بدنا تقدّسوا أموال المودعين، شيّطنوها وردولنا إياها مشيطنة، نحنا قبلانين."