عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تموز 2025

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الأخبار: زيادة أقساط المدارس تصل إلى 120%

براك يكرر جعجع: الحرب الأهلية واردة

سوريا: عبث إسرائيلي- أميركي بالخرائط

الجمهورية: مهلة السلاح حتى آخر السنة

سوريا تشتعل باشتباكات طائفية

النهار: اختراق داخلي في جلسة المناقشة حول السلاح... محطتان في مجلس الأمن: الـ1701 واليونيفيل

البناء: عشرات القتلى ومئات الجرحى في السويداء… وتموضع إسرائيليّ وراء اتفاق باكو | تراجع إسرائيليّ عن خريطة ابتلاع نصف غزة واكتفاء بالربع… والمقاومة ترفض | براك يتفهّم القلق من الحرب الأهلية… ولبنان يطلب جدولاً زمنياً لالتزام الاحتلال

الديار: رفع مُستوى الجهوزيّة الأمنيّة خوفاً من الفوضى السوريّة

«عوكر» تبلّغ بعبدا جدولاً زمنياً لا يتعدّى نهاية العام

مناقشات صريحة للنواب في جلسة مساءلة الحكومة اليوم

اللواء: الجلسة تختبر الإستقرار اليوم.. وبراك يراجع حسابات «المهلة الملزمة»

وزير الداخلية الكويتي يشيد بالأمن والأمان في لبنان.. والجميِّل يدَّعي على مسؤول في حزب الله

l'orient le jour: Barrack offre une dernière chance au Hezbollah : la « normalisation » ou la mort

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: السوداني لـ«الشرق الأوسط»: رغبة إيرانية جادة باتفاق مع أميركا

قال إن حكومته «احتوت انفعالات» الفصائل خلال الحرب... وأكد أن العلاقات مع السعودية «في أفضل حالاتها»



الأنباء الكويتية: أنشطة «الرئاسات» خففت من حدة الجو السياسي الداخلي بعد تصريحات باراك

عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»