عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تموز 2025

الأخبار: زيادة أقساط المدارس تصل إلى 120%
براك يكرر جعجع: الحرب الأهلية واردة
سوريا: عبث إسرائيلي- أميركي بالخرائط
الجمهورية: مهلة السلاح حتى آخر السنة
سوريا تشتعل باشتباكات طائفية
النهار: اختراق داخلي في جلسة المناقشة حول السلاح... محطتان في مجلس الأمن: الـ1701 واليونيفيل
البناء: عشرات القتلى ومئات الجرحى في السويداء… وتموضع إسرائيليّ وراء اتفاق باكو | تراجع إسرائيليّ عن خريطة ابتلاع نصف غزة واكتفاء بالربع… والمقاومة ترفض | براك يتفهّم القلق من الحرب الأهلية… ولبنان يطلب جدولاً زمنياً لالتزام الاحتلال
الديار: رفع مُستوى الجهوزيّة الأمنيّة خوفاً من الفوضى السوريّة
«عوكر» تبلّغ بعبدا جدولاً زمنياً لا يتعدّى نهاية العام
مناقشات صريحة للنواب في جلسة مساءلة الحكومة اليوم
اللواء: الجلسة تختبر الإستقرار اليوم.. وبراك يراجع حسابات «المهلة الملزمة»
وزير الداخلية الكويتي يشيد بالأمن والأمان في لبنان.. والجميِّل يدَّعي على مسؤول في حزب الله
l'orient le jour: Barrack offre une dernière chance au Hezbollah : la « normalisation » ou la mort
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: السوداني لـ«الشرق الأوسط»: رغبة إيرانية جادة باتفاق مع أميركا
قال إن حكومته «احتوت انفعالات» الفصائل خلال الحرب... وأكد أن العلاقات مع السعودية «في أفضل حالاتها»
الأنباء الكويتية: أنشطة «الرئاسات» خففت من حدة الجو السياسي الداخلي بعد تصريحات باراك
عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»