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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تموز 2025

15
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الأخبار: زيادة أقساط المدارس تصل إلى 120%
براك يكرر جعجع: الحرب الأهلية واردة
سوريا: عبث إسرائيلي- أميركي بالخرائط

 

 

 

 

الجمهورية: مهلة السلاح حتى آخر السنة
سوريا تشتعل باشتباكات طائفية

 

 

 

 

النهار: اختراق داخلي في جلسة المناقشة حول السلاح... محطتان في مجلس الأمن: الـ1701 واليونيفيل

 

 

 

 

البناء: عشرات القتلى ومئات الجرحى في السويداء… وتموضع إسرائيليّ وراء اتفاق باكو | تراجع إسرائيليّ عن خريطة ابتلاع نصف غزة واكتفاء بالربع… والمقاومة ترفض | براك يتفهّم القلق من الحرب الأهلية… ولبنان يطلب جدولاً زمنياً لالتزام الاحتلال

 

 

 

 

الديار: رفع مُستوى الجهوزيّة الأمنيّة خوفاً من الفوضى السوريّة
«عوكر» تبلّغ بعبدا جدولاً زمنياً لا يتعدّى نهاية العام
مناقشات صريحة للنواب في جلسة مساءلة الحكومة اليوم

 

 

 

 

اللواء: الجلسة تختبر الإستقرار اليوم.. وبراك يراجع حسابات «المهلة الملزمة»
وزير الداخلية الكويتي يشيد بالأمن والأمان في لبنان.. والجميِّل يدَّعي على مسؤول في حزب الله

 

 

 

 

l'orient le jour: Barrack offre une dernière chance au Hezbollah : la « normalisation » ou la mort

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: السوداني لـ«الشرق الأوسط»: رغبة إيرانية جادة باتفاق مع أميركا
قال إن حكومته «احتوت انفعالات» الفصائل خلال الحرب... وأكد أن العلاقات مع السعودية «في أفضل حالاتها»

 

 


الأنباء الكويتية: أنشطة «الرئاسات» خففت من حدة الجو السياسي الداخلي بعد تصريحات باراك
عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»

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