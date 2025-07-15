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بيروت تتسلم رد واشنطن وحديث عن «مهلة لحصر السلاح»

15
JULY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تسلم لبنان رسمياً، عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي السفير توماس برّاك، في ظل معلومات عن مهلة زمنية أميركية لحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية.


وكان برّاك تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته بيروت، ورقة لبنانية تضمنت رداً على ورقة المطالب الأميركية التي تلقاها المسؤولون اللبنانيون في الشهر الماضي. ووعد الموفد الأميركي بالرد عليها قبل عودته إلى بيروت المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي.

 

وقالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيروت تسلمت الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها.

 

ورفضت السفارة الأميركية التعليق، نفياً أو تأكيداً، على تضمّن الرد الأميركي وجوب التزام لبنان مهلاً زمنية محددة لحصر السلاح «لا تتعدى نهاية العام الحالي».

الشرق الأوسط
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