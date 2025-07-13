عناوين الصحف ليوم الأحد 13 تموز 2025

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النهار: صدمة برّاك الصاعقة: هل تعمّد التحذير والتصويب من إلحاق لبنان "ببلاد الشام"؟!

الديار: باراك يقدّم العصا على الجزرة وعلامات استفهام حول تهديد وجود لبنان

تصريحات المبعوث الأميركي تتناقض مع أجواء زيارته إلى بيروت

3 انواع للموقوفين والسجناء السوريين وتواصل لبناني سوري لمعالجة الملف

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: «الانسحابات» تهدد الاتفاق وطلب بإرجائها لإنقاذ المفاوضات

عقب رفض «حماس» إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي



الأنباء الكويتية: قانون الانتخابات يبقى «مشروع إشكال» سياسي «غب الطلب»

عون وضع الحدّ الفاصل المتاح للبنان والجواب النهائي على «الورقة الأميركية»