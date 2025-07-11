بالجرم المشهود! يسرقون كابلات الكهرباء في عكّار وهذا مصيرهم...

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، لاسيّما جرائم سرقة الكابلات الكهربائية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت من تحديد عصابة تنشط في عكّار، وتوصّلت إلى كشف هوية أفرادها، وهم كل من:

م. س. (مواليد عام 1984، لبناني) بحقه /5/ مذكرات توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وتهديد.

م. س. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

ك. س. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

بتاريخ 11-07-2025، وبعد رصد ومراقبة، تم نصب كمين محكم لهم في بلدة عدبل -عكار أسفر عن توقيفهم بالجرم المشهود، وضُبِطَ بحوزتهم بندقيّتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، وأدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.