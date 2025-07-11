قوى الامن تلقي القبض على لبنانيين وسوريين مطلوبين بجرائم مختلفة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت وأثناء تنفيذ دوريات حفظ أمن ونظام وإقامة حواجز ظرفية، بتاريخي 8 و9-7-2025، من توقيف كلّ من :

ع. ن. (مواليد عام 1983، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم نشل وشهر سكين، وجد بحوزته /14/ كيس نايلون بداخلها مادة “السالفيا”، وكيس نايلون يحتوي على مادة “باز الكوكايين”.

ه. س. (مواليد عام 1984، لبناني)،بحقّه /4/ ملاحقات قضائية بجرائم سرقة، ومخدّرات.

ز. ش. (مواليد عام 1982، لبناني)

ح. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

أ. ح. (مواليد عام 1993، سوري)

ع. ع. (مواليد عام 2006، سوري) لقيادتهم درّاجات آليّة مسروقة.

تم تسليم الموقوفين إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.