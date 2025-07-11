مقررات مجلس الوزراء كان نجمها التعيينات...اليكم أبرزها!

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عقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، أقرّ فيها سلسلة من التعيينات الجديدة.

وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات فقال إنَّ “الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، فيما أكّد لرئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين”.



وتابع: “الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص”.

وأكمل مُرقص: “الرئيس عون أكّد أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بُدَّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان”.

إلى ذلك، قال مرقص أنَّ مجلس الوزراء قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها.

التعيينات

كذلك، قال مرقص إن الحكومة عينت 4 نواب لحاكم مصرف لبنان وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.

أيضاً، أعلن مرقص تعيين السيدة أليسار نداف، مديراً عاماً لتلفزيون لبنان، فيما جرى اختيار أعضاء لمجلس الإدارة وهم: جنان ملاط، محمد نمر، شارل سابا، علي قاسم وريما خدّاج.

وعينت الحكومة أيضاً القاضي ماهر شعيتو مُدعياً عاماً مالياً خلفاً للقاضي علي إبراهيم.