التيار ينعي الشاب المغترب اسطفان جميل زبليط!

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بكل أسى وحزن، تنعى هيئة البترون في التيار الوطني الحر ابن البترون الشاب المغترب اسطفان جميل زبليط الذي قضى إثر حادث عمل مأساوي في إحدى الدول الإفريقية.

نرفع صلاتنا إلى الرب يسوع المسيح ليمنح الفقيد الراحة الأبدية في ملكوته السماوي، ويعزّي قلوب أهله وأحبائه بالرجاء والنعمة، وليضيء بنوره على دربهم ويمنحهم القوة لتخطّي ألم الفراق بإيمان ورجاء القيامة.

تُقام صلاة الجنازة عن راحة نفسه نهار الاثنين عند الساعة الخامسة في كاتدرائية مار اسطفان، ويُستقبل الجثمان أمام مصرف IBL – البترون عند الساعة العاشرة صباحا.