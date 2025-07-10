مسؤول إسرائيلي يكشف: "كل ناشط عسكري في الحزب هو هدف لنا ومَن يضع سلاحه من المقاتلين..."!

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قال مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إنّه "طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله فعملياتنا في لبنان ستستمر."

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي أنّ "كل ناشط عسكري في حزب الله هو هدف لنا."

وأكمل: "من يضع سلاحه من مقاتلي حزب الله ويعتزل العمل العسكري نتركه."

وأردف يقول إنّ ""قوات الرضوان" سيتم تفكيكها إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا."

وكشف أنّ "محاولات حزب الله للعودة الى جنوب الليطاني محدودة."

وأضاف: "نعرف أنه لكي يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويًّا، ونرى نشاطًا ممتازًا للجيش اللبناني فيما يتعلق بتدمير سلاح حزب الله."

وختم المصدر قائلًا: "حزب الله كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين هو هدف على كل الأراضي اللبنانية."