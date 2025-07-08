عواد: إذا من كل يلّي مرق ما إتعلمتوا... أيمتى رح تتعلموا؟

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد عبر اكس:

كل لبناني اليوم يسأل، كيف يمكن للقوات اللبنانية أن تبرّر الخطاب التحريضي والطائفي الذي تعتمده عند كل استحقاق داخلي، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان إلى تهدئة وتفاهم بين أبنائه؟ كيف لها أن تبرر لشبابها الاستقواء المتكرر بالخارج ضد شركاء الداخل؟

تبنون خططكم الإنقاذية، وكأن الخصم ليس الانهيار الاقتصادي بل 'ابن البلد'؟

أليس من الأجدى العمل على توحيد اللبنانيين بدل استحضار الأحقاد والرهان على الخارج؟

إذا من كل يلّي مرق ما إتعلمتوا... أيمتى رح تتعلموا؟