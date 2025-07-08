وزير الخارجية الإسرائيلي يستقيل!

A + A -

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته رسميًا من الكنيست، بموجب البند 42 من "قانون الأساس" الذي ينظّم آلية "قانون التناوب" بين أعضاء الكتل البرلمانية في إسرائيل، وذلك ضمن اتفاق داخلي مسبق في إطار كتلة "الوحدة الوطنية" التي ينتمي إليها.

وجاء إعلان ساعر عبر إخطار رسمي وُجّه إلى رئيس الكنيست، تضمّن بلاغه عن وقف عضويته في البرلمان، وهو ما يُعدّ تطبيقًا لاتفاق تبادل المقاعد الذي تلتزم به كتل عدة داخل البرلمان الإسرائيلي، من أجل إفساح المجال أمام أعضاء آخرين من القوائم نفسها.

وقد وقّعت رئيسة الكتلة البرلمانية، ميخال فوسكالا، على المصادقة الرسمية لإنهاء عضوية ساعر، وتم توثيق توقيعها إلى جانب التوقيت الدقيق لتسليم الوثيقة بخط اليد: "تم الاستلام في 8.7.25 الساعة 15:03".