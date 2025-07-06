قاسم: المقاومة لا يمكن الا ان تستمر

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قال الامين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم، لمناسبة عاشوراء، " في رقبتنا امانة الجرحى والاسرى والعوائل انتم اشعار نور التحرير الذين اثبتم للعالم انكم مع الحسين وزينب. هذه المقاومة هي مقاومة موسى الصدر والسيد حسن، مقاومة لا يمكن الا ان تستمر وتحفظ العهد. لدينا قناعة بان مهمتنا المقاومة هي ان تبقى جدوة المقاومة مشتعلة حتى لو كانت الظروف صعبة ومعقدة. هذه المقاومة في فلسطين خلال فترات طويلة كانت مشتعلة بطريقة او باخرى . لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون ان النتائج سلبية من اسرائيل واميركا. خيار الشعب خيار حسيني. نحن حفظة الامانة سنستمر ونواجه".

وتابع: "يعملون على تهديدنا ويروجون ان علينا ان نخضع اذا لم يكن هناك خطوات جديدة او خطوات منا اليهم. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم. ان استباحة العدوان والقتل والجرائم الاسرائيلية الاميركية يجب ان تتوقف. اسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء اسرائيل ازمة حقيقية".

واضاف: "نحن امام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701 . موقفنا اننا مع الانتهاء من المرحلة الاولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار . لدينا من المرونة من اجل ان نتوافق. لا تعنينا معادلة اميركا واسرائيل التي تهدد بالقتل او الاستسلام. نحن متمسكون بحقوقنا واذا استلزم ان نستشهد او ننتصر فنحن حاضرون. لا تناقشوا قدرتنا ومشاعرنا ومواقفنا فنحن رجال الميدان. أعلن باسم حزب الله اننا مستعدون للخيارين. مستعدون للسلم وبناء البلد والتعاون ومن اجل النهضة والاستقرار، كما اننا مستعدون للمواجهة والدفاع ونحن قوم لا نخضع لن نتخلى عن حقوقنا وكرامتنا".

وتابع: "نحن لا نقبل ان نعيش في لبنان في سجن كبير".