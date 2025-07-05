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وزير الصحة: سنبدأ قريبا بتغطية كاملة لزرع الكلى لمن هم تحت 18 سنة

5
JULY
2025
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وفدًا من جمعية الكلى للأطفال، ضم عددًا من الأطفال الذين يتلقون العلاج بحضور أهاليهم ورئيس الجمعية البروفسور شبل موراني ومدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو.

واطلع ناصر الدين على يوميات الأطفال وما يواجهونه من مشاكل صحية ومعاناة الأهالي في هذا المجال، والجهود التي تبذلها الجمعية لتقديم الدعم والمساعدة، وأبلغهم قراره "البدء بتغطية عمليات زرع الكلى للأطفال تحت 18 سنة، مئة في المئة، على أن يبدأ التنفيذ في غضون شهر".

كما أكد ناصر الدين أن "الوزارة ستبدأ مفاوضات مع شركات الأدوية لتسريع آلية الحصول على الدواء وتأمينه بسعر مقبول، كما أنها بصدد تأمين عدد من الأدوية الأساسية للأطفال بالتنسيق مع اللجان العلمية والطبية في وزارة الصحة العامة".

من جهته، شكر موراني وزير الصحة على "ما يبديه من إهتمام ودعم"، ولفت إلى أن الجمعية "في طور التحضير لافتتاح مركز جديد في المرحلة المقبلة لاستقبال الأطفال الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى، في مستشفى جبل لبنان، بحيث يضاف هذا المركز إلى المركزين الموجودين حاليًا في كل من مستشفيي أوتيل ديو والحايك.

 

من جهة ثانية، ناصر الدين النقيب الجديد لأصحاب المستشفيات الخاصة البروفسور بيار يارد على رأس وفد من النقابة، وتناول البحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق مصلحة المرضى في شكل أولي ويحافظ على تماسك النظام الصحي.

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