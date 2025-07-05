دعمٌ مالي جديد من قطر إلى الجيش..

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صدر عن قيادة الجيش بيان أعلنت فيه تسلمها دفعة مالية مقدمة من دولة قطر، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بهدف دعم المؤسسة العسكرية في لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأعرب قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، عن شكره لهذه المبادرة التي وصفها بالقيمة، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا حيويًا للمؤسسة العسكرية وتساهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الظروف الراهنة.

وأضاف الهيكل أن هذه الدفعة المالية تساهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وحفاظًا على أمن لبنان واستقراره.