إرشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد...مع حلول فصل الصيف

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وتوعيتهم، ولما كانت الاسهالات الحادة تعد من الأمراض التي قد تهدد حياة المرضى لا سيما الاطفال وكبار السن، ومع حلول فصل الصيف الذي يتزايد فيه خطر الاصابة بهذه الأمراض، يهم وزارة الصحة أن توضح ما يلي:

تعد الإسهالات الحادة من الأمراض التي تستوجب الانتباه، لما قد تسببه من تجفاف خطير قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن.

لم يُسجّل برنامج الترصد الوبائي في الوزارة أي ارتفاع غير متوقّع في حالات الإسهال الحاد مؤخرًا، مقارنةً بنفس الفترة من السنوات السابقة.

يمكن الوقاية من معظم حالات الاسهال الحاد من خلال النظافة الشخصية، وضمان سلامة المياه والأطعمة.

أهم الاجراءات الوقائية:

غسل اليدين بالماء والصابون:

قبل تحضير الطعام وتناوله

بعد استخدام الحمّام أو تغيير حفاضات الأطفال

بعد الاحتكاك بالحيوانات

بعد التخلص من النفايات

استخدام مياه نظيفة:

شرب المياه المأمونة (المعبأة أو المغلية أو المفلترة)

تجنّب استخدام المياه غير المعالجة في الطهي أو الشرب

نظافة الأغذية:

غسل الفواكه والخضروات جيدًا باستخدام مياه نظيفة

طهو الطعام جيداً خاصة اللحوم والبيض.

عدم تناول الطعام المكشوف أو غير المبرد بشكل صحيح

الرعاية الصحية:

مراجعة الطبيب فورا في حال استمرار الاسهال، أو ظهور أعراض أخرى مثل الحرارة المرتفعة، التقيؤ، أو علامات التجفاف (مثل جفاف الفم، ندرة البول، خمول غير معتاد) خاصة لدى الأطفال وكبار السن

استخدام محلول الإماهة الفموية (مصل الشرب) عند اللزوم

العناية بالأطفال:

تنظيف وتعقيم زجاجات الحليب والأواني

تعليم الأطفال غسل أيديهم بانتظام

النظافة البيئية:

الحفاظ على نظافة المراحيض

التخلص الآمن من النفايات ومياه الصرف الصحي".