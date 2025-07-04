شاب يسقط من مرتفع في المنية!

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سجلت منذ قليل حادثة سقوط من مكان مرتفع في محلّة المنية مشروع زريقة بالقرب من محطة “جود سيف”.

حيث أُصيب شاب يدعى “ظ.ر.خ” من مواليد 1997 ومن أبناء بلدة فنيدق عكار بكسور وجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده.

وقد جرى نقله على الفور إلى احد المستشفيات في المنية لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالحرجة للغاية وهو يرقد حاليا في قسم العناية الفائقة فاقدا للوعي.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لا تزال أسباب السقوط غير واضحة حتى الساعة، بانتظار نتائج التحقيقات لتحديد ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن محاولة انتحار أو سبب آخر.