وديع عقل: يُحضّرون لإخراج رياض سلامة من السجن!

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كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:

يُحضّرون لإخراج رياض سلامة من السجن!

بعد طمس ملفات "بنك التمويل – قهوجي-المحرومين" وميقاتي، بدأت ترتيبات إطلاق سراح سلامة بدل محاسبة باقي المافيا.

ملفات الفساد تغرق، والمنظومة تحمي نفسها!

ملف Optimum فضيحة نعرفها جيدًا، وأنتم تملكون كل الأرقام: واجبكم الادعاء والتوقيف فوراً!

نحن من فكك ولاحق ملف الفساد المالي داخلياً وخارجيًا، ونعرف تمامًا كيف نجرف الفاسدين، حتى لو واجهتنا الصعاب والعرقلات.

تحذير: أي تسوية على حساب العدالة لن تمرّ!