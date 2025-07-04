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عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 تموز 2025

4
JULY
2025
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الأخبار: حذار تكرار مساوئ تفاوض تشرين!
الشعودية تنضم للضغوط الأميركية قبل وصول برّاك
من قال أن اصل فكرة نزع السلاح قابل للنقاش؟
إبادة غزة... شركاء غير مرئيين

 

 

 

 

النهار: تحرّك مفاجئ لبن فرحان و"الخماسية" في بيروت... تصعيد إسرائيلي يسابق الديبلوماسية ويبلغ خلدة

 

 

 

 

الجمهورية: الرد لم يبلغ خواتيمه بعد
برّاك يقود محادثات إسرائيلية- سورية

 

 

 

 

اللواء: براك ينتقد اتفاق وقف النار.. ويقترح «العصا والجزرة» لنزع سلاح حزب الله
الموفد السعودي يلتقي عون وسلام.. الحزب يستمهل الرد ويطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"

 

 

 

 

الديار: بارّاك يعلن سياسة «العصا والجزرة» لإخضاع لبنان لخطة واشنطن
توافق بين عون وبري على الرد اللبناني... وسلام اكثر تشدداً!

 

 

 

البناء: بوتين أكد لترامب لا وقف للنار في أوكرانيا دون حلّ شامل… وترامب: لا تقدم | اتفاق غزة تقدّم جزئي… والإبادة مستمرّة… وسرايا القدس لعمليّات نوعيّة ضخمة | لبنان يناقش طلبات أميركيّة على صفيح ساخن في ظل الغارات والتهديد بالحرب

 

 


l'orient le jour: Les trois visages possibles de la domination israélienne sur le Moyen-Orient

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين فقد مروا بالجحيم

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون يزور قبرص قريباً.. ورهان على انفراج شؤون العاملين بالقطاع المصرفي
ناشط نيابي لـ «الأنباء»: جدية في ملف السلاح و«الفريق الآخر» طلب ضمانات

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