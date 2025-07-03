راغب علامة خضع للاستجواب.. اليكم التفاصيل

A + A -

كتبت فيفيان حداد في" الشرق الاوسط": أكّد الفنان راغب علامة أن موضوع المكالمة المفبركة مع الفنان عبد الله بالخير التي تضمّنت شماتة بموت أمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله، انتهى إلى غير رجعة».

وقال علامة لـ«الشرق الأوسط» بعد جلسة الاستماع إليه يوم الأربعاء إن الجهة التي قدّمت أخباراً بحقّه لدى محكمة النيابة العامة التمييزية تراجعت عن خطوتها هذه. وأوضح: «تم الاتفاق على التراجع بعدما تم التأكد من أن المكالمة مفبركة».

وأخبر بأن «القاضية ميرنا كلّاس استمعت إلى أقواله بدقّة. وبعد الدخول بتفاصيل دقيقة حول الموضوع اقتنعت بأن الموضوع مفبرك»، مضيفاً: «نحن كفنانين نتعرّض دائماً إلى مسائل مشابهة. فهذه هي ضريبة الشهرة التي ندفعها مقابل النجاح والموضوع أقفل. فالحق ظهر وتبينت مظلوميتي. وأشكر ربّ العالمين كوني من المظلومين ولست من الظالمين».

وكان الفنان علامة قد تم استدعاؤه إلى التحقيق بطلب من المدّعي العام التمييزي، القاضي جمال حجّار، وذلك على خلفية إخبار ضدّه بعد تسريب «مكالمة مفبركة» له مع الفنان

الإماراتي عبد الله بالخير يقول فيها: «ارتحنا من نصر الله».

وأضاف علامة في سياق حديثه: «الاستجواب مع القاضية كلّاس كان دقيقاً. وأبرزت لها بعض المستندات بالصوت والصورة التي بحوزتي لتكوّن فكرة عما تعرّضت له». وتتألّف هذه المستندات من فيديوهات مصورة مفبركة يروّج فيها علامة لشركات عقارية بالإنجليزية، وأخرى يتكلّم فيها بالإيطالية، ويتناول فيها لبنان وزعماءه.

وتابع: «لقد ظهر الحق أخيراً، فلا بد للحقيقة أن تظهر في النهاية. والآن بعدما تبينت الحقيقة للجميع وخاصة للمحامين الذين قدّموا الإخبار، أقفل الموضوع إلى غير رجعة».