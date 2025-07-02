توقيفات في بيروت والضاحية!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.) المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات".



وتابع البيان "كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات".



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.