الطقس غدا: حار على الساحل.. وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32 ، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

مشمس إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية فتصل سرعتها الى 60 كم/س.

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة الدنيا بشكل بسيط خلال الليل، بينما تبقى دون تعديل يذكر نهارا.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة شمال البلاد وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط أحيانا شرق البلاد، فتصل الى 60 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء:27 درجة.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,30

-ساعة غروب الشمس: 19,53