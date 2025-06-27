وديع عقل: لا تنخدعوا ببعض السياسيين والإعلاميين.. فهم أنفسهم من نظّموا في 17 تشرين 2019!

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كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:

قمة الوقاحة، النجاسة والنفاق.

يتذاكون في المطالبة بـ"المحافظة" على حق المغتربين بالاقتراع، بينما هم أنفسهم -نواب وأحزاب- متواطئون في نهب أموال وودائع هؤلاء المغتربين، ولم يحرّكوا ساكنًا لا بوجه المصارف، ولا ضد رياض سلامة، ولا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب.

هم أنفسهم "ركاب طائرات الحوت الـVIP"، يتواطأون بالصمت عن أغلى تذاكر طيران في العالم، ويمنعون بذلك عودة المغترب إلى وطنه.

مافيا سياسية إعلامية، تكذب، وتسرق، وتواصل الكذب بلا خجل.

ميليشيات هجرت اللبناني، وضربت حق المغترب في ماله، في حضوره وفي كل ما يربطه بلبنان. حق "إنتخاب المغترب" مقدّس، وقد أعاد له هذا الحق الرئيس العماد ميشال عون، بعد معركة نيابية كبيرة خاضها في وجه المافيا التي كانت تسعى إلى حرمانه منه "لاستغلاله"

ومن الضروري اليوم تثبيت هذا الحق، كما إقرار قانون الـMega Center، الذي يسمح لكل مواطن بالاقتراع من مكان سكنه، ويقطع الطريق على الفاسدين الذين يشترون الأصوات ويضغطون على الناخبين من خلال النقل السياسي المنظم.

لا تنخدعوا ببعض السياسيين والإعلاميين: فهم أنفسهم من نظّموا في 17 تشرين 2019 أكبر عملية احتيال لنهب أموال الأوادم "مقيمين ومنتشرين" وتجويعهم وإفقارهم.