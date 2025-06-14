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لقاء لحايك وجرداق مع مسؤولي "التيار" في السويد: ثلاثية الحرية والسيادة والإستقلال

14
JUNE
2025
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في الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس التيار للعلاقات مع الاحزاب الخارجية د.ناجي حايك ومنسق عام قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر نديم جرداق الى السويد، عقد لقاء موسع مع منسق التيار في السويد طوني نصر ومسؤولي التيار كافة لبحث اهتماماتهم وتطلعاتهم في ضوء المسار الذي دأب التيار على سلوكه على اساس المبادئ الثابتة وتم التشديد على اهمية استمرار التنسيق لتحقيق الاهداف المحددة كما تم وضع خارطة لتحضير الانتخابات المقبلة.
حايك وجه كلمة شكر من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل للجهود المبذولة من التياريين في السويد شارحاً بالتفصيل السياسة العمة للتيار ومركزاً على اهمية التوافق والتنسيق خصوصاً في مرحلة الانتخابات المقبلة.
كما تحدث جرداق عن الانتشار ودوره الفعال في العمل واهمية الدعم الذي يقدمه شارحاً بالتفاصيل التوجيهات الضرورية للمنتشرين التياريين.
ثم عقد لقاء مع خادم رعية مار ديميتريوس يوتوبوري الاب الياس ديميتريوس بحضور المنسقين ومنسق المستقبل في غوتنبرغ عبد يموت.
بعد الترحيب تحدث حايك عن اهمية التكاتف ونبذ الخلافات بين اللبنانيين لبناء لبنان للجميع بعد تحقيق المسألة الاهم وهي حصر السلاح بيد الدولة وتطرق الى اهمية ثلاتية الحرية والسيادة والاستقلال داعياً رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة للجمع لا التفرقة بين اللبنانيين كما دعا الى العمل في الانتشار يداً واحدة في الانتخابات لما فيه مصلحة للبنان.
جرداق ركز بدوره على دور الانتشار مقدماً لهم التوجيهات الاساسية في هذا الاطار.

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