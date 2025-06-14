living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبلان: ايران تقوم بعمل ساحق ومزلزل!

14
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "ما تقوم به ايران عمل ساحق ومزلزل وهو برسم الاخوة العرب والبلاد الاسلامية"، وقال في بيان:  "للأخوة العرب والمسلمين أقول: اللحظة تاريخية والمسؤولية مصيرية جداً وسط قوة إيرانية انتقامية تزلزل الأرض، فيما الدمار الذي أصاب تل أبيب وبقية المناطق المحتلة لا مثيل له من قبل، واللحظة للإنتقام التاريخي المجيد، وما تقوم به إيران عمل ساحق ومزلزل وهو برسم الأخوة العرب والبلاد الإسلامية، والنتائج السياسية للرد الإيراني أكبر بكثير من أكتاف نتنياهو وتل أبيب وراعيها الأميركي، وإيران بردها الساحق هذا ضمانة وجودية للمنطقة والتاريخ، واللحظة للشراكة الإسلامية العربية للخلاص من أسوأ كابوس بالمنطقة، ورغم الشراكة الأميركية الإسرائيلية وبعض الأطلسية على إيران بدت إيران مركز المنطقة وأحد أعمدة التاريخ الجديد، واللحظة لوقفة عربية إسلامية للخلاص من أخطر شياطين العالم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout