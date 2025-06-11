A + A -

كتبت النهار:

عثر على رئيس خلية الأزمة في بلدة القماطية سالم سامي نصر الدين مقتولا بإطلاق النار عليه.

وهو ناشط في جمعيات إنسانية وعمل سابقا في الصليب الأحمر.

ولم تتبين بعد ملابسات الجريمة.

ونعت بلدية القماطية الناشط ناصرالدين “أحد أعمدة العمل الصحي والاجتماعي في البلدة”، وجاء في البيان: “في هذه اللحظات العصيبة التي تمرّ بها بلدتنا الحبيبة، إثر الفاجعة الأليمة التي تمثلت في مقتل أحد أعمدة العمل الصحي والاجتماعي في البلدة الاخ العزيز المأسوف على شبابه سالم ناصرالدين نرفع أسمى آيات الحزن والمواساة لعائلة الفقيد ولجميع أبناء البلدة.

إننا إذ نستنكر هذا العمل المؤلم والخارج عن قيمنا وأخلاقنا، نهيب بجميع الأهالي الكرام التحلي بأعلى درجات الوعي وضبط النفس، وتجنب أي فعل لإثارة الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي “.

وأضاف البيان: “نضع ثقتنا الكاملة في السلطات اللبنانية والقضاء اللبناني ، وننتظر نتائج التحقيق الرسمي التي ستُبيّن الحقيقة وتُحاسب المسؤول، أيّاً يكن. إنّ الشهيد الذي كرّس حياته لخدمة الناس، يستحق أن نُكرمه بالحفاظ على ما آمن به من سلم وعدالة وكرامة إنسانية”.