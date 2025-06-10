خاص - سفير أوروبي: الضغط الأميركي لتحييد السلاح مُنسَّق مع الداخل!

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خاص tayyar.org -

يبدي سفير دولة أوروبية اعتقاده بأن "أهل الحكم، أو بعضهم على وجه الدقّة، ليسوا بعيدين عن الضغوط الأميركية التي تمارس راهنا في سبيل تسريع تطبيق آلية تحييد السلاح خارج الدولة الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، في إشارة إلى تنسيق محتمل بين واشنطن وبيروت.



ويتحدث السفير الأوروبي في مجالسه عن أن المهل التي من المتوقع أن تحددها واشنطن قريبا عبر موفديها لحل نهائي لمسألة سلاح حزب الله، "ستكون ضيّقة حتما، وأن النوافذ المتاحة راهنا محدودة زمنيا، وإقفالها يعني حكما الذهاب نحو الخيار الإسرائيلي".