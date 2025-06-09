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أصدرت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولًا إلى مستيتا – جبيل وذلك يومي الثلثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".