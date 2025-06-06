living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.. ارتفاع بدرجات الحرارة!

6
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في الداخل وجنوب البلاد بشكل خاص.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية بشكل محدود ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية. السبت: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 36 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: ين: 55 و85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.     حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي:  1014 HPA           أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27           ساعة غروب الشمس: 19,47

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout