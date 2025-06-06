رجي: لتطبيق القرار 1701 واحترام إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

A + A -

لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عايد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً وكتب على صفحته على "X":

"مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود الحكمة والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف".

وكان رجي كثف منذ ليل أمس اتصالاته بالدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.