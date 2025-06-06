إسرائيل تراقب ما تقوم به الحكومة اللبنانية

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تراقب إسرائيل ما تقوم به الحكومة اللبنانية والجيش اللبنانيّ من تنفيذ للخطة المتفق عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية وتجريد الجنوب من سلاح “حزب الله”، وفق ما أفادت معلومات صحيفة “النهار”.

وأكّدت أنّها ترى أن لا بأس بما يفعله حتى الآن الجيش اللبنانيّ على هذا الصعيد.

وكما أفادت المعلومات ذاتها بأنّ الحكومة الإسرائيلية تراقب ما يجري بالنسبة إلى قرار تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك.

أما عن زيارة الوزير جان إيف لودريان إلى بيروت بعد عطلة عيد الأضحى، فكشفت الصحيفة أنّها مرتبطة بشكل أساسيّ، بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في لبنان والبحث مع المسؤولين اللبنانيين حجم الإصلاحات التي تحققت والتحاور معهم في شأن الموضوع، علمًا أنّ ذلك لا يمنع لودريان عن البحث في قضية ملفات أخرى منها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وأيضًا ما يجري على الصعيد الأمنيّ عمومًا، في لبنان.