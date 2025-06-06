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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 حزيران 2025

6
JUNE
2025
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اللواء: أسرار

لغز
بدأت تدور اسئلة حول المخاطر من تجنيس آلاف المقاتلين الصينيين «الايغوز» المتشددين وضمهم للجيش السوري الجديد، اذا ما تم وضعهم على الحدود مع لبنان؟

 

غمز
لم يؤدِّ الإفراج عن الأموال لشركات النظافة إلى رفع النفايات المتراكمة في الشوارع منذ يومين.

 


همس
تبيّن ان زيارة السفير الاميركي الاسبق في لبنان ديفيد هيل لا هدف سياسياً لها، بل هي جولة استطلاع ومناقشة للاوضاع الاقليمية مع كبار المسؤولين، كونه المدير المسؤول عن الملف اللبناني في معهد الشرق الأوسط للأبحاث.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى وبعد تنحية المبعوثة الأميركية الإسرائيلية مورغان أورتاغوس وبعد لقاءات ناجحة جمعت قيادة حزب الله وكبار مسؤولي الدولة اللبنانية ذات وظيفة سياسية لا أمنية أو عسكرية كما زعمت بيانات جيش الاحتلال، وتكفي قراءة تصريحات الجماعات التي تلوذ بالاحتلال في الداخل اللبناني لمعرفة المطلوب من هذه الغارات وهو إحياء الضغوط لطرح سلاح المقاومة على الطاولة وتعويض خسائر غياب أورتاغوس والتشويش على الإيجابيات في علاقات المقاومة والدولة، لكنها امتحان حقيقي للدولة وموقفها وكيفية تعاملها مع هذا التمادي في انتهاك الاتفاق وتخاذل الراعي الأميركي عن القيام بدوره وسقوط الحل الدبلوماسي.

 

كواليس

تنظر جهات إقليمية للغارات الإسرائيلية على لبنان كجزء من سيناريو قد يكون وضع قيد التنفيذ من جانب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو المهدّد بالسقوط مع قانون حل الكنيست. والسيناريو يقوم على فرضية توجيه ضربة لإيران في مناخ التوتر الأميركي الإيراني وما ستجلبه الضربة من رد إيراني واستدراج للحماية الأميركية مجدداً وفتح حرب استنزاف بما يتيح اعتماد حال الطوارئ وسحب قانون حل الكنيست من التداول.

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