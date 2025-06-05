غسان عطالله في رسالة إلى التياريين في أستراليا: "أنتم النور الذي يشعّ من رحم كرامة أحلامنا"

A + A -

وجّه النائب غسان عطالله رسالة إلى التياريين في أستراليا جاء فيها:

"رفاقي وأبناء الوطن في ملبورن، كانبيرا، وسيدني

لا أجد كلمات تكفي للتعبير عن مدى امتناني لاستضافتكم ولحفاوة استقبالكم لي. لقد كانت زيارتي الى استراليا تجربة رائعة لانها اتاحت لي الفرصة لالتقي بكم وكانت بمثابة إحياء لروح لبنان الأصيلة؛ حيث التقيت بالإخوة والأصدقاء الذين يمثلون في المهجر صورة مشرفة لأبناء هذا الوطن الغالي. لقد شعرت وكأن مسافات الزمن والمكان قد تبخرت، وعادت إلينا تلك الروح التي جمعتنا دوماً في الفرح والالم وفي كل مراحل النضال.

لقد استمعت باهتمام إلى كل ما عبرتم عنه من آراء وتطلعات وهواجس، وأقدر كل قضية قمتم بإثارتها. أعدكم بكل عزيمة وإصرار على نقل صوتكم الى الجهات المعنية وبأنني سأرفع صوتكم وأعمل على تحقيق تطلعاتكم بما يخدم مصلحة لبنان وأهله أينما وجدوا.

أنتم يا أبناء الوطن في المهجر، تمثلون النور الذي يشع من رحم كرامة أحلامنا، رسمتم بأصواتكم لوحةً من الوفاء والاعتزاز بتراثنا الذي لا ينسى. إن روابطنا التي جمعتنا بحب لبنان هي أعظم ما يميز وجودنا؛ تلك الروابط التي تجعل من كل لقاء فرصة لبناء مستقبل يحمل عطر الوطن في كل زاوية، ويثبت أملنا في أيامٍ أفضل رغم كل الظروف.

دعونا نمضي معاً في هذا الطريق، حاملين في صدورنا حباً خالدًا للوطن وعزماً لا ينكسر، لنحول آمالنا إلى واقع يليق بتاريخنا العريق. أشكركم من أعماق قلبي على حضوركم الدائم والدفء الذي أضفيتموه على كل لحظة.



ابقوا دائماً على ما أنتم عليه، أصحاب قلوب كبيرة، وأصدقاء رائعين!

شكراً لكم، والى لقاءٍ يجمعنا قريباً بإذن الله"