سيزار أبي خليل: لا يمكن أن يقول وزراء "القوات" "ما خبرونا"!

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أكد النائب سيزار أبي خليل في حديث للـ LBCI أن ما حصل في الحكومة يؤشر إلى أنّ كذبة التكنوقراط سقطت.

وشدد على أن طريقة عمل وزراء القوات اللبنانية أظهرت خفتهم بالتعاطي على بعد سنة من الانتخابات ولا يستطيعوا أن يقولوا "ما خبرونا"..

وأضاف: "كنتوا موجودين" وعأساس ما بناموا الحراس؟ شكلهم كانوا نايمين وشاخيرون واصل للقمر".

وتابع أبي خليل: "الخوف من الاستحقاقات المصيرية القادمة كالتعينات واللاجئين السوريين والفلسطينيين والخوف ليس من مجرد زيادة في أسعار المحروقات".

وختم بالقول: "ما قدّموه للقطاع العام لاسيما العسكريين والأساتذة أخذوه منه بالضرائب وارتفاع للأسعار".