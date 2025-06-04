طهران لفتح «صفحة جديدة» مع بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تفتح إيران صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان؛ «انطلاقاً من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة»، حسبما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي زار بيروت، وأكد منها أن بلاده «تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وتدعم الجهود التي يبذلها لبنان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الجهود الدبلوماسية اللبنانية».

وأجرى عراقجي، أمس، جولة مباحثات في بيروت مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وأبلغه الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان «يتطلع إلى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة» مع إيران.

وشدد عراقجي على أن دعم بلاده للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة و«مبدأ عدم التدخل بالسياسة الداخلية». وقال خلال لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «نتطلع نحو إقامة علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين».