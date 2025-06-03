يتنقّلان بحذرٍ شديد وبأوقات متفاوتة.. توقيف مطلوبين بجرائم قتل!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلامية تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود اثنين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل، وهما يتنقّلان بحذرٍ شديد وبأوقات متفاوتة، ويُدعيان:

ع. ك. ح. (مواليد عام 1982، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم قتل.

م. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما، تمهيداً لتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخَي 29 و 30-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمائن عدّة، نتج عنها توقيف الأول في بلدة بيادر الشيخ محمد – حلبا والثاني في محلّة مفرق المحمرة – العبدة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.