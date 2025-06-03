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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 حزيران 2025

3
JUNE
2025
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الأخبار: سلام يُلملِم سقطاته... وحكومته أقلّ من عادية

أمر عمليات أميركي بتوسيع إنتشار الجيش جنوبًا

غزة: عودة كمائن المقاومة

 

 

 

 

النهار: لقاء سلام وبري يرمّم "الود" مع "الحزب"؟ تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال

 

 

 

 


الجمهورية: مراوحة داخلية في النقاط الخلافية
سلام وبري: "لا تبريد ولا تسخين"

 

 

 


البناء: المسودة الأميركية للاتفاق النووي تفشل في إحداث اختراق رغم الإقرار بالتخصيب | عملية نوعية في جباليا تقتل وتجرح 20… واليمن يصعّد صاروخياً… وشهر ساخن | سلام يزور برّي مصالحاً وخطاب الإعمار بدل السلاح وودّ لرعد… بعد أورتاغوس

 

 

 

الديار: «التبريد» في عين التينة يُعيد «الودّ» بين سلام وحزب الله
ترقب لخليفة أورتاغوس... وعرقجي لن يبحث ملف السلاح
تحذير أمني من التوتر داخل المخيّمات...خلافات بين بعض الفصائل مُقلقة

 

 

 

اللواء: بوابات الودّ تتسع بين سلام و«الثنائي» والبيان مرجعيته المصلحة العليا
عون إلى عمّان بعد الأضحى .. وبلاسخارت في إسرائيل للتهدئة عند الخط الأزرق

 

 

 


l'orient le jour: Après une intervention de Nabih Berry, Salam et le Hezbollah calment le jeu

 

 

 

بعض عناوين الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: سلام استذكر سمير قصير: نحن مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين
عون: الثقة بلبنان بدأت تعود والقضاء العادل يعززها ومكافحة الفساد أولوية

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: جولة مفاوضات روسية - أوكرانية ثانية في إسطنبول «تحت النار» دون نتائج مؤثرة
اتفاق على تبادل أوسع للأسرى... واقتراحان بوقف جزئي للقتال وعقد اجتماعات جديدة

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