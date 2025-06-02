انتهاء انتخاب رؤساء بلديات قضاء النبطية ونوابهم

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انتهت في سرايا النبطية، بعد ظهر اليوم، عملية انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في قضاء النبطية، بإشراف المحافظ الدكتورة هويدا الترك، وتم انتخاب المجلس البلدي الأول في كفروة، بعدما كان الوزير السابق محمد فهمي أصدر قرارا في نيسان 2020 حمل الرقم 451 آنذاك، بإنشاء بلدية في كفروة، وفاز برئاسة أول مجلس بلدي بالتزكية يوسف نهرا، وايلي بشارة نائبا له ، ويتألف مجلسها من 9 أعضاء.

كما انتخب كرم عليق رئيسا لبلدية يحمر الشقيف بالتزكية وحسين نجيب سعيد نائبا له، قاسم حسين حنينو رئيسا لبلدية عين قانا بالتزكية وحسن حسين ملاح نائبا له، حسن زريق رئيسا لبلدية سيناي بالتزكية وأحمد قبيسي نائبا له، محمد فقيه رئيسا لبلدية كفرتبنيت بالتزكية وعلي ابراهيم ياسين نائبا له، جيمي الحايك رئيسا لبلدية صربا بالتزكية وميراي الحلو نائبة له، وسام حسن فقيه رئيسا لبلدية كفرفيلا بالتزكية وأحمد محمد قاسم نائبا له، علي فرحات رئيسا لبلدية النميرية بالتزكية وعلي زبيب نائبا له، محمد محيدلي رئيسا لبلدية جرجوع بالتزكية ونقولا سمعان نائبا له، محمد منصور رئيسا لبلدية القصيبة بالتزكية وسليم شوقي سليمان نائبا له، محسن عاصي رئيسا لبلدية أنصار بالتزكية ونداء خليل منصور نائبة له، ويحيى محمد جوني رئيسا لبلدية رومين بالتزكية وأيمن مصطفى غملوش نائبا له.

كما انتخب رئيس لبلدية زوطر الغربية، وتعادل في الاقتراع عبد ياغي والعبد عزالدين بالأصوات 6/6 اصوات، و فاز الاكبر سنا العبد عز الدين رئيسا، وعباس مصطفى نائبا له.

وفي فترة قبل الظهر، تم انتخاب حيدر محمد طفيلي رئيسا لبلدية دير الزهراني وحسن كامل طرابلسي نائبا له. وإثر عملية الانتخاب، قدم 6 من اعضاء البلدية المؤلفة من 15 استقالاتهم الى المحافظ الترك، وهي الاستقالات الاولى لاعضاء بعد اقل من اسبوعين على اتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، واتت اثر خلافات واحتجاجا على انتخاب طفيلي رئيسا للبلدية، وقادها الرئيس السابق للبلدية حسن زواوي ومعه 4 من الاعضاء المحسوبين على حركة "أمل"، وانضم متعاطفا معهم الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله عقيل.

كما تم انتخاب المحامي علي حسين جابر رئيسا لبلدية ميفدون وصفا فؤاد صفا نائبا له، موسى محمد عواضة رئيسا لبلدية زفتا وعلي كايد فقيه نائبا له، عباس محمد حلال رئيسا لبلدية حبوش وحسين محمد طرابلسي نائبا له، قاسم حنينو رئيسا لبلدية عين قانا وحسن ملاح نائبا له".