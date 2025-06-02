قطاع المهن في "التيار" يهنّىء شلالا: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار والحضور المميز للملتزمين والمناصرين

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يتقدّم قطاع المهن في التيار الوطني الحرّ بالتهنئة من الدكتور الياس شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في بيروت ، ومن السادة الأطباء الفائزين بعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي ومساعد مراقب عام لصندوق التقاعد ، خلال يوم انتخابي سادت فيه أجواء من الروح النقابية العالية والديمقراطية الراقية.

ويشكر قطاع المهن النقيب والأعضاء السابقين على جهودهم لولاية مضت و هي كانت مليئة بالإنجازات والتكامل في العمل النقابي.

كما يتمنى للنقيب والأعضاء الجدد التوفيق في مهامهم بعد اكتمال عقد المجلس والأجهزة النقابية التي أصبحت بجهود التيار وبتوجيه من قيادته تضمّ جميع الأطياف والتيارات.

إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار بمؤازرة لجنة الانتخابات المركزية والحضور المميز للملتزمين والمؤيدين والمناصرين ، الذين يستحقون جميعًا الشكر والتقدير.