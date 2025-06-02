غسان عطالله من سيدني: "التيار أقوى من كل الحملات... ولبنان لا يعيش إلا بجناحيه المقيم والمغترب"

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في إطار جولته الأسترالية، تابع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله نشاطه السياسي والشعبي، حيث شارك في القداس الإلهي في كنيسة القديسة رفقا – أوسترال، سيدني، بحضور المنسق الفيدرالي للتيار الوطني الحر مارون الخوري، ومنسق هيئة سيدني شربل ديب، إلى جانب حشد من مناصري التيار.

ترأس الذبيحة الإلهية الأبوان قزحيا سركيس وغسان نخول، تلاها باربكيو نظّمه التيار الوطني الحر في باحة الكنيسة.

وفي كلمة له خلال اللقاء، وجّه النائب عطالله تحية قلبية من الرئيس السابق العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مشيدًا بصلابة التيار في أستراليا ونضاله المتواصل. وعبّر عن فخره بالانجازات التي حققها التيار، مشدّدًا على أهمية استمرار هذا الحضور الفاعل في الاغتراب.

وتطرّق عطالله إلى عدد من العناوين الوطنية التي اعتبرها "مساحات مشتركة بين جميع اللبنانيين"، من بينها:

معرفة مصير أموال اللبنانيين المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين من خلال التدقيق الجنائي الذي أطلقه الرئيس ميشال عون.

العمل الجدي لعودة النازحين السوريين لما يشكّلونه من عبء اقتصادي وديموغرافي وقنبلة موقوتة.

رفض التوطين الفلسطيني، التزامًا بموقف لبنان الرسمي، وخاصة موقف الرئيس عون في الأمم المتحدة.

حصر السلاح بيد الدولة، ورفض وجود السلاح خارج الشرعية، بدءًا من المخيمات، شرط بناء جيش قوي قادر على الدفاع عن الوطن.

مواجهة الإرهاب والتطرّف بكل أنواعه، سواء طائفي أو مناطقي.

رفض الفتنة الداخلية والعمل على بسط سلطة الدولة بالحوار لا بالعنف.

متابعة ملف النفط والغاز، الذي وضعه الرئيس عون على السكة الصحيحة، مطالبًا الحكومة الجديدة باستئناف العمل عليه لتخرج البلاد من واقعها الاقتصادي الصعب.

وأكد عطالله أن هذه العناوين يجب أن تكون محلّ إجماع وطني، داعيًا جميع الفرقاء إلى تنحية الخلافات جانبًا والعمل لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

وعن الحملات التي تعرّض لها التيار، قال: "التيار الوطني الحر خرج أقوى بعد كل محاولات اغتياله سياسيًا، وقد أثبت ذلك في الانتخابات البلدية الأخيرة التي خاضها من أقصى لبنان إلى أقصاه".

وأشار عطالله إلى ضرورة إقرار قانون انتخابي يضمن حق المغترب بالاقتراع والتمثيل، رافضًا أن يُختصر دور المغترب بدعم مالي فقط. وختم بالقول: "لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المقيم والمغترب، وعلى اللبنانيين أن يتعلّموا من المغتربين حب الوطن ومحبة بعضهم البعض".

من جهة ثانبة شارك عطالله في عشاء نظّمته هيئة التيار الوطني الحرّ – سيدني، وذلك بحضور المنسّق الفيدرالي مارون الخوري، ومنسق هيئة سيدني شربل ديب.

تميّز اللقاء بأجواء حماسية وبرزت خلاله كلمة وجدانية ألقاها الشاعر الأستاذ فؤاد نعمان الخوري