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عشاء على شرف النائب ندى البستاني من تنظيم LACD- فرع فلوريدا

1
JUNE
2025
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أقام LACD- فرع فلوريدا عشاء بحضور النائب ندى البستاني وبمشاركة القنصل نبيل بحري.

البداية كانت مع كلمة للمسؤول عن LACD - فرع فلوريدا روجيه جرداق رحب فيها بالحضور والنائب ندى البستاني في فلوريدا.
بعدها كانت كلمة للنائب ندى البستاني تحدثت فيها القانون الذي أعطى للمغتربين الاقتراع لست نواب يمثلونهم، وشددت على ضرورة الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.
وفي الختام تم تقديم درع من LACD للنائب البستاني عربون شكر وتقدير على الجهود التي تقوم بها من أجل لبنان.
وكان سبق العشاء "ترويقة" اقيمت على شرف النائب البستاني في فلوريدا قدم خلالها القنصل الفخري نبيل بحري درعا تكريمية.
وتأتي هذه النشاطات في إطار الجولة التي قامت بها النائب البستاني الى الولايات المتحدة والتي كانت من تنظيم LACD.

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