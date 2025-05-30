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«يونيفيل»: الخط الأزرق قابل للاشتعال

30
MAY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

حذّر قائد قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، أرولدو لاثارو، من أن الوضع على طول «الخط الأزرق» لا يزال متوتراً وقابلاً للاشتعال؛ لأن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك في كلمة له، أمس، بمناسبة «اليوم الدولي لحفظة السلام».

 

وأكد لاثارو أنه «من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفّر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونساهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حلّ»، مشدداً على ضرورة وجود عملية سياسية؛ لأن «الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد».

 

وأوضح قائد «يونيفيل» أن «إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها».

 

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن «90 في المائة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد»، مؤكداً أن «لبنان ليس مفلساً، بل مسروقاً. وعندما نحاسب المرتكبين، يبدأ طريق استعادة الثقة بالدولة».

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