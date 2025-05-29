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حوار يريفان يدعو الدول الى حل الخلافات سلميًا.. لحود: منظمة "اليونيسكو" تساند الدول الجزرية منذ العام 1996

29
MAY
2025
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انهى المنتدى الثاني لـ "حوار يريفان" الذي انعقد في العاصمة الارمنية، اعماله بنداء الى جميع دول العالم ليكون الحوار السبيل الوحيد لحل النزاعات القائمة، وان تتجه الدول الى حشد امكاناتها لتوفير الامن والاستقرار الداخلي والمساهمة الفعالة في نزع التسلح، كما استعمال جميع الامكانات لإنهاء الجوع والتخلف في العالم".


وفي حديث على هامش اللقاء اعلن السفير في "اليونيسكو" نصري لحود الذي واكب المنتدى لمدة ثلاثة ايام، في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام"، ان منظمة "اليونيسكو" تساند الدول الجزرية منذ العام 1996. ونظرا إلى ضعف وهشاشة هذه الدول باتت هذه الجزر مجموعة اولوية لدى اليونيسيكو منذ العام 2008.


اضاف وجهت الدعوة إلى مساندة عملية بناء القدرة على التكيف والصمود لهذه الجزر والبحث عن حلول مستدامة.
وشكر السفير لحود لأرمينيا تنظيم اللقاء ومنتدى "حوار يريفان" المحوري الذي رفع صوت السلام في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز الجنوبية.

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