مذكّرة تفاهم بين جامعة الحكمة وشركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان" تفتح للطلاب فرصة التدرّب في شركة عالميّة

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في خطوة نوعيّة تعزّز التلاقي بين الأكاديميا وسوق العمل، وقّعت جامعة الحكمة ممثّلة برئيسها البروفسور جورج نعمة مذكّرة تفاهم مع شركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"، ممثّلة بمديرها العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان السيّد أدريان بيشونيه، تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن طلاب جامعة الحكمة من الالتحاق ببرامج تدريبيّة متخصّصة داخل الشركة عبر مركز التطوير المهني التابع للجامعة، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عمليّة والانخراط بشكل فعّال في بيئة العمل الحقيقيّة.

شهد حفل التوقيع حضور كلّ من مدير الشؤون القانونيّة والموارد البشريّة السيّد ماريو معكرون، ومدير العلاقات العامّة والتجاريّة السيّد جان كلود خوري، إضافة إلى فريق عمل الشركة وعدد من أعضاء مجلس الجامعة.

وفي كلمته خلال الحفل، اعتبر البروفسور نعمة أنّ هذه المبادرة تشكّل محطّة أساسيّة ضمن رؤية الجامعة لمواكبة طلابها في مسيرتهم المهنيّة، مشيراً إلى أنّ التعاون مع شركات عالميّة مثل "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان" يفتح أمام طلابنا آفاقاً واعدة لبناء مستقبلهم بخطى واثقة، من خلال التعرّف على بيئات عمل حقيقيّة واكتساب مهارات متقدّمة". وأضاف: "هذه الشراكة هي ترجمة لالتزام جامعة الحكمة بالتطوير المهني إلى جانب التعليم الأكاديمي وإلى خلق فرص عمل نوعيّة لخريجيها".

من جهته، شدّد السيّد بيشونيه على أهميّة هذا التعاون مع جامعة الحكمة، مذكّراً بأنّ شركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان" تعمل في لبنان منذ أكثر من سبعين عاماً، وتغطّي أنشطتها العديد من القطاعات من الهندسة والحقوق إلى إدارة الأعمال. وأشار إلى أنّ مذكّرة التفاهم تأتي في إطار إلتزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الشباب اللبناني من خلال برامج تدريبيّة وتعليميّة متقدّمة.