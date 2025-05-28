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بدأ العد التنازلي لانتخابات 2026 النيابية

28
MAY
2025
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الأنباء الكويتية: في الملف السياسي الانتخابي، بدأت صورة التحالفات تظهر في المناطق بين الأقطاب السياسية، من بوابة نتائج الانتخابات البلدية. وطلائع الغيث من المتن الشمالي، بالتحالف بين «التيار الوطني الحر» ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر، بعد نجاحهما في تأمين فوز ميرنا المر أبوشرف (شقيقة إلياس المر) برئاسة اتحاد بلديات المتن لولاية جديدة، بفارق مضاعف عن نيكول الجميل (شقيقة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل) 22 صوتا للمر في مقابل 11 للجميل. وقد زارت المر مقر قيادة «التيار» في سنتر ميرنا الشالوحي بسن الفيل، حيث استقبلها باسيل في حضور ابن شقيقها النائب ميشال إلياس المر.

 

فيما اهتز ساحل المتن الشمالي مساء أمس الأول بدوي المفرقعات من مبنى «العمارة» (المقر السياسي لآل المر) في بلدة الزلقا - عمارة شلهوب، ابتهاجا باحتفاظ المر برئاسة اتحاد بلديات المتن لولاية جديدة.

 

في المقابل، بدا ان حزب «القوات اللبنانية» يملك «ترف» اختيار الحلفاء في بعض  الدوائر الانتخابية 

 

ومما لا شك فيه ان العد التنازلي لانتخابات 2026 النيابية قد بدأ بين الحزبين المسيحيين الكبيرين، فيما يبدو «الثنائي الشيعي» مرتاحا إلى وضعه النيابي، لجهة سعيه في الحفاظ على المقاعد الـ 27 الخاصة بالطائفة الشيعية كاملة.

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