عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 أيار 2025

الأخبار: غزة: فشل أوّل لـ «مساعدات الغيتو»
الديار: «غسل القلوب» في السراي؟ جهود «للمصالحة» بعد عودة سلام
استراتيجية أميركية جديدة و«اسرائيل» تسعى لاجهاض الحوار
تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة
اللواء: سلام من دبي: تلازم الإصلاح والسيادة يستوجب حصرية السلاح
لقاء بعبدا يستبق الحوار الرئاسي مع الحزب.. وزيدان رئيساً لبلدية بيروت
النهار: لبنان السياسة في "قمة دبي": عدنا وعدتم إلينا تحضيرات أمنية للموسم السياحي والجنوب قَلِق
البناء: انهيار مشروع واشنطن وتل أبيب للمساعدات ومجزرة حصيلتها 50 شهيداً وجريحاً | المسارات التفاوضية للأزمات تدخل أسبوعاً حاسماً في اسطنبول ومسقط والدوحة | إعادة الإعمار إلى الواجهة بين رئيس الحكومة والثنائي والضغط الشعبيّ خيار وارد
الجمهورية: ستة ملفات تتصدر الاهتمامات
بن زايد لسلام: ندعم إستقرار لبنان
l'orient le jour: Pourquoi le Hezbollah ménage Aoun... et s’éloigne de Salam
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «فوضى» و«إطلاق نار» مع توزيع مساعدات «إغاثة غزة» على الفلسطينيين
المؤسسة أكدت أن الإقبال الكبير وراء الحادث
الأنباء الكويتية: صراع الأخوين اللدودين مسيحياً.. وأريحية لـ «الثنائي»
العد التنازلي للانتخابات النيابية.. وسلام: نريد دولة قرار لا ساحة صراعات