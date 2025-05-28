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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 أيار 2025

28
MAY
2025
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الأخبار: غزة: فشل أوّل لـ «مساعدات الغيتو»

 

 

 

 


الديار: «غسل القلوب» في السراي؟ جهود «للمصالحة» بعد عودة سلام
استراتيجية أميركية جديدة و«اسرائيل» تسعى لاجهاض الحوار
تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة

 

 

 

 

اللواء: سلام من دبي: تلازم الإصلاح والسيادة يستوجب حصرية السلاح
لقاء بعبدا يستبق الحوار الرئاسي مع الحزب.. وزيدان رئيساً لبلدية بيروت

 

 

 


النهار: لبنان السياسة في "قمة دبي": عدنا وعدتم إلينا تحضيرات أمنية للموسم السياحي والجنوب قَلِق

 

 

 


البناء: انهيار مشروع واشنطن وتل أبيب للمساعدات ومجزرة حصيلتها 50 شهيداً وجريحاً | المسارات التفاوضية للأزمات تدخل أسبوعاً حاسماً في اسطنبول ومسقط والدوحة | إعادة الإعمار إلى الواجهة بين رئيس الحكومة والثنائي والضغط الشعبيّ خيار وارد

 

 

 


الجمهورية: ستة ملفات تتصدر الاهتمامات
بن زايد لسلام: ندعم إستقرار لبنان

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi le Hezbollah ménage Aoun... et s’éloigne de Salam

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «فوضى» و«إطلاق نار» مع توزيع مساعدات «إغاثة غزة» على الفلسطينيين
المؤسسة أكدت أن الإقبال الكبير وراء الحادث

 

 


الأنباء الكويتية: صراع الأخوين اللدودين مسيحياً.. وأريحية لـ «الثنائي»
العد التنازلي للانتخابات النيابية.. وسلام: نريد دولة قرار لا ساحة صراعات

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