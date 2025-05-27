بالصور- في إطار جولتها الأميركية.. البستاني تواصل لقاء الجالية اللبنانية في نيو إنجلند- ماساتشوستس

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استكملت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ندى البستاني جولتها الأميركية التي تنظمها LACD، وكانت المحطة الثالثة في ولاية ماساتشوستس – نيو إنجلند، حيث شاركت في لقاء مميّز جمع أبناء الجالية اللبنانية في مطرانية البشارة للروم الكاثوليك الملكيين.

افتُتح اللقاء بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران فرنسوا بيروتي بمشاركة الكاهن مروان الخوري، وتخلله عرض تاريخي عن المطرانية التي يعود تأسيسها إلى أكثر من 100 عام، وتضم حوالي 50 كنيسة كاثوليكية تستقبل مؤمنين من معظم الدول العربية.

وفي كلمته، رحّب المطران بيروتي بالنائب بستاني، معرّفاً الحضور بسيرتها، ومشيراً إلى أنها أول امرأة تولّت وزارة الطاقة في لبنان عام 2019، ضمن حكومة الرئيس سعد الحريري، ممثّلة التيار الوطني الحر. كما أشار إلى تحصيلها الأكاديمي، إذ تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف في بيروت، وشهادة دراسات عليا في الإدارة من المدرسة العليا للتجارة في باريس.

كذلك، رحّب بالأستاذ جورج موسى، مسؤول LACD في أميركا، وبالشيخ وسام طربيه، مسؤول LACD في بوسطن.

بعدها نظم حفل غداء على شرف النائب ندى البستاني إقامته LACD- فرع بوسطن، وأكدت خلاله النائب البستاني على أهمية ودور المنتشر اللبناني في مساعدة لبنان في كافة الميادين، وأكدت ان لبنان يصدر "الادمغة" الى الخارج والولايات المتحدة واحدة من القارات التي برز فيها اللبنانيون ورفعوا اسم لبنان.

ولفتت البستاني الى اننا "طوينا صفحة الانتخابات البلدية ونستعد للانتخابات النيابية المقبلة التي نأمل ان يمنح فيها المغتربون الحق بالاقتراع لستة نواب يمثلونهم في المجلس النيابي.