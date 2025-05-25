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شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب سلسلة خروقات للائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله.

ففي الزرارية (قضاء صيدا–الزهراني)، حققت لائحة العائلات خرقاً بـ 17 مقعداً. وفي معروب (قضاء صور)، فاز مرشحان مستقلّان.

أما في كفرمان (قضاء النبطية)، فقد نجح مرشح مستقل في الفوز بمقعد مختار من أصل 2، متقدّمين على مرشحي "أمل".

وفي تبنين، خُرقت لائحة "الثنائي" بمقعد واحد.

كما تصدّر اسم الناشط الكوميدي عبدالله عقيل بعد خرقه كمستقل إلى جانب مستقل آخر و2 من الشيوعيين في دير الزهراني.