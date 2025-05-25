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بري بذكرى التحرير: الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز إستحقاقاً وطنياً دستورياً ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس

25
MAY
2025
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لمناسبة عيد المقاومة التحرير قال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري : تحية للذين لبوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عاماً وجادوا بأغلى ما يملكون صموداً ومقاومة وشهادة دفاعاً عن الوطن وسيادته .

تحية للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء الذين إختاروا إستشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحراً للعدوانية الإسرائيلية وصوناً للسيادة ، وتحريراً لمعظم الأرض من الإحتلال وإنتصاراً للإرادة الوطنية الجامعة ، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيداً للنصر والتحرير .

وأضاف الرئيس بري : ولأن التحرير بالوفاء والصمود والتنمية يذكر ، الشكر كل الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز إستحقاقاً وطنيا دستورياً ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد .

مبارك للبنان واللبنانيين عيد التحرير والشكر لمن اثبتوا مجدداً أنهم كما هم عظماء في مقاومتهم هم أيضاً عظماء في ديمقراطيتهم .
وختم رئيس المجلس :
الشكر لابناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع وإلتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلاً.

وكل إستحقاق وطني ولبنان واللبنانيين بخير .

 

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