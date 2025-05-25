الخوري: بجزين كان ختامها مسك.. لقاءنا الجايي بأيار ٢٠٢٦ لتثبيت انجاز جديد اذا الله راد!

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كتب نائب رئيس التيار غسان الخوري عبر اكس:

بجزين كان ختامها مسك تماماً متل ما بلّشنا بجبل لبنان.

انجاز انتخابي وسياسي كبير للتيار على مساحة الوطن.

نتيجة مشرّفة واستثنائية، وأكيد تأسيسية لربيع الـ ٢٠٢٦. الأهم فيها تحطيم وهم العزلة يلي كتير من خصومنا استخدموا المال والإعلام والترغيب والترهيب الداخلي والخارجي ليدفنونا فيها.

مرة جديدة، التيار بيثبت انو فوق الخوف، فوق التهديد. التيار إبن الأرض، من صلب الناس، وجعن وقهرن وأملن وطموحن ومستقبلن.

ولرفاقي التياريين بكافة الاقضية، وللشباب والصبايا بالمركزية يلي وصلوا الليل بالنهار، وكانوا الأساس بتحقيق ما انجزناه، بقول:

انتو مثال الالتزام والوفا والتضحية والثبات والانفتاح، انتو بيليق فيكن النصر والفرح والحياة، ويلّي شفناه فيكن بهالأسابيع الأربعة، بعيونكن وقلوبكن، بعقولكن وسواعدكن، بأكد ان انتوا عامل إطمئنان لاستمرارية التيار وقدرتو على خلق الفرص حتى بأصعب الأوقات.

لإلكن، بشيبكن وشبابكن، كل الشكر والعرفان والوعد بالبقاء جنبكن للعمل أيد بأيد.

لقاءنا الجايي بأيار ٢٠٢٦ لتثبيت انجاز جديد اذا الله راد.